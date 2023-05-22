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    Бывший соперник «Канело» согласился на бой с Головкиным

    22 Мая 2023, 11:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Экс-претендент на чемпионские титулы во втором среднем весе британец Джон Райдер заявил о желании проводить большие бои после своего противостояние с «абсолютом» дивизиона Саулем «Канело» Альваресом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В начале мая Райдер уступил Альваресу единогласным решением судей в Гвадалахаре. После этого промоутер Эдди Хирн сказал, что хорошим вариантом для Джона на следующий бой был бы казахстанец Геннадий Головкин. Райдер вполне положительно оценил данную идею.

    «После боя Эдди упоминал Головкина, но есть и другие большие поединки во втором среднем весе. Конечно, я фанат Головкина. Он является истинным воином. Это был бы бой в мексиканском стиле. Кто знает, что будет? Еще есть Давид Бенавидес, Калеб Плант. Я хочу поддерживать высокий уровень, мне не хочется возвращаться к шести- и восьмираундовым боям. Мы с моей командой сядем и все обсудим. Они называли имена Головкина, Планта, Бенавидеса. Посмотрим, что можно будет сделать», — сказал «Горилла» в интервью IFL TV.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Головкин
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