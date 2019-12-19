Бывший председатель правления Фонда науки МОН РК осужден за коррупцию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой завершено досудебное расследование в отношении бывшего председателя правления АО «Фонд науки» МОН РК А.Ж.Султангазина по подозрению в совершении коррупционного преступления, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по противодействию коррупции.

А.Ж. Султангазин подозревался в получении взятки в размере 5 тыс. долларов США от ректора Карагандинского государственного университета А.Т. Едрисова за организацию личного приема министром образования и науки РК.

18 декабря т.г. приговором районного суда №2 Алматинского района города Нур-Султан Султангазин признан виновным и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 57 млн. тенге. Указанное лицо пожизненно лишено права занимать должности на государственной службе.