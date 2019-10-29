Бывший политик устроил стрельбу возле мечети во Франции

БАЙОННА. КАЗИНФОРМ - 84-летний мужчина арестован по подозрению в том, что открыл стрельбу, а также пытался поджечь местную мечеть на юго-западе Франции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The Guardian.

В результате стрельбы во французской Байонне двое мужчин в возрасте 74 и 78 лет получили ранения и находятся в тяжелом, но стабильном состоянии в больнице после инцидента, который произошел в понедельник днем.

Местная полиция сообщила, что пожилой мужчина пытался поджечь дверь мечети и что, когда его застали за этим занятием, он открыл огонь. Перед тем как сбежать, он поджег машину, добавил источник в полиции.

Подозреваемый был арестован в 10 милях (16 км) от своего дома в Ланде.

Источник в полиции также сообщил агентству Reuters, что подозреваемый был кандидатом на местных выборах в Ланде в 2015 году в крайне правую партию Марин Ле Пен, «Национальное фронт», которая с тех пор была переименована в «Национальное объединение». Подозреваемый набрал 18% голосов в первом туре выборов.

Представитель Национального объединения подтвердил телеканалу Cnews, что подозреваемый был кандидатом, но он покинул партию, заявив, что ее идеи ему не близки. Представитель подчеркнул: «Он экстремист, которому не место в наших рядах».

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил нападение на мечеть, заявив: «[Французская] Республика никогда не потерпит ненависти», а также пообещал «защитить мусульманских сограждан».

Сама Марин Ле Пен осудила то, что она назвала «отвратительной атакой», и сказала, что это «абсолютно противоречит ценностям нашего движения». Она также заявила, что подобные преступления должны рассматриваться с максимальной серьезностью».