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    Бывший осужденный пытался отправить на дроне крупную посылку с наркотиками в колонию

    12 Декабря 2022, 18:36

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Наркотики, телефоны и интернет-роутер пытался доставить в колонию экс-осужденный с помощью дрона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    По оперативной информации сотрудников оперотдела учреждения № 15 (средней безопасности) департамента УИС по Атырауской области, 9 декабря сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП региона задержали ранее судимого жителя областного центра за попытку переброса посылки с запрещенными предметами.

    Доставить запрещенные предметы на территорию колонии 36-летний мужчина пытался с помощью дрона. Установлено, что он ранее неоднократно отбывал наказание в данном учреждении за совершение имущественных преступлений.

    При личном обыске у гражданина в сумке изъяли запрещенные предметы, предназначенные для использования осужденными учреждения № 15, в том числе: 1020 таблеток трамадола, 20 флаконов глазных капель «Тропикомид», двух зарядных устройств, двух мини-гарнитур, трех телефонов, интернет-роутера и свертка с растительным веществом темно-зеленого цвета со специфическим запахом.

    Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по части первой статьи 296 УК РК ДП Атырауской области.
    Атырауская область Борьба с преступностью Происшествия Борьба с наркотиками
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