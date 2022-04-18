Бывший начальник управления полиции Кызылорды осужден на семь лет за взятку

КЫЗЫЛОРДА.КАЗИНФОРМ – В Кызылорде осужден на семь лет бывший начальник городского управления полиции за вымогательство взятки у подчиненного, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Бывший начальник управления полиции города Кызылорда в корыстных целях совершил коррупционное преступление. Угрожая преследованиями, начальник вынудил оперативного уполномоченного дать ему деньги. С целью избежать обвинения в преступных намерениях, подсудимый попросил старшего оперуполномоченного принести ему деньги от оперативного уполномоченного. Старший оперуполномоченный не знал о преступных намерениях начальника управления. Оперуполномоченный был вынужден перевести на карточку старшего оперуполномоченного 50 тысяч тенге. Старший уполномоченный передал эти деньги начальнику управления в автомашине.

«Преступление полностью доказано. Приговором суда подсудимый признан виновным по статье 366 часть 1 пункт 1 Уголовного кодекса РК. Он приговорен к семи годам лишения свободы и пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе», – говорится в сообщении пресс-службы Кызылординского городского суда №2.

Напомним, в этом году в Кызылорде зарегистрированы 22 факта сокрытия преступления.