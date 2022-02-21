Бывший министр обороны Мурат Бектанов задержан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Бывший министр обороны Мурат Бектанов задержан и водворен в изолятор временного содержания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«19 февраля 2022 года Генеральной прокуратурой начато досудебное расследование в отношении бывшего министра обороны Бектанова Мурата Карибаевича по факту бездействия по службе, по статье 452 Уголовного кодекса Республики Казахстан», - говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры РК.

По данным Генпрокуратуры, 20 февраля 2022 года М. Бектанов задержан и водворен в изолятор временного содержания по подозрению в совершении данного преступления.

«Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению», - добавили в пресс-службе.