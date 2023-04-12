Бывший McDonald’s в Беларуси может перейти на бренд Mak.by

МИНСК. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Компания «КСБ Виктори рестораны», управлявшая бывшей сетью McDonald's в Беларуси, подала заявку на регистрацию товарного знака Mak.by. Об этом свидетельствует база данных Национального центра интеллектуальной собственности (НЦИС) Беларуси, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Согласно данным НЦИС, 3 и 5 апреля были поданы три заявки - на регистрацию нового названия и двух логотипов - надписей Mak.by на зеленом и сером фонах, слева от которых расположено желтое контурное сердечко.

Ранее компания опровергла ТАСС появившиеся в соцсетях сообщения о переходе на бренд «Мы открыты».

Российская сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно - и точка» 11 ноября сообщила о выходе на рынок Беларуси и завершении процедуры передачи исключительных прав по договору франчайзинга белорусской сети предприятий быстрого обслуживания под управлением «КСБ Виктори рестораны». Белорусская компания 14 ноября сообщила о переходе на бренд «Вкусно - и точка» с 22 ноября, после чего с ресторанов McDonald's в республике убрали логотипы и другие упоминания американского бренда. Сайт белорусского McDonald's запустил автоматическое перенаправление на новый адрес, не содержащий отсылок к названию компании, а на главной странице и на изображениях позиций меню пропал логотип с узнаваемой буквой «М».

Однако с 22 ноября на вопрос о том, стало ли заведение частью сети «Вкусно - и точка», сотрудники ресторана отвечали отрицательно. С ноября прошлого года по настоящее время на вывесках ресторанов размещена надпись «Мы открыты».



