Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл умер от COVID-19

    18 Октября 2021, 18:35

    ВАШИНГТОН. EURONEWS - КАЗИНФОРМ - Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл умер от осложнений COVID-19. Об этом говорится в заявлении от имени семьи политика. Ему было 84 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    По словам представителей семьи политика, Пауэлл был полностью вакцинирован от коронавируса; в последние дни он лечился в медицинском центре имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.

    «Мы потеряли замечательного любящего мужа, отца и дедушку, и великого американца '', - говорится в заявлении близких.

    Колин Пауэлл был помощником президента Рональда Рейгана, затем — в начале 1990-х — председателем Комитета начальников штабов ВС США.

    В 2001-м Колин Пауэлл стал первым афроамериканцем, возглавившим внешнеполитическое ведомство США. Этот пост он занимал в администрации президента-республиканца Джорджа Буша - младшего.

    Пауэлл был одним из основных участников событий, предшествовавших вторжению США в Ирак. В феврале 2003-го на заседании Совбеза ООН, он заявил, что получил из первых рук данные о якобы имеющихся у главы Ирака Саддама Хусейна технологиях по производству биологического оружия. Позже выяснилось, что его дезинформировало ЦРУ. Сам Пауэлл назвал этот эпизод «пятном» в его послужном списке.

    Автор:

    США Коронавирус в мире
    Новости по теме
    Новости по теме
    Карагандинские школьники стали призерами чемпионата по робототехнике в США
    Смертельный торнадо обрушился на юг США: есть жертвы
    Бизнес на смерти: сотрудники Гарвардской медшколы торговали человеческими останками
    Дональд Трамп собрал более $2 млн пожертвований после предъявления ему новых обвинений
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    4 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    5 Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай