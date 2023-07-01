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      Северо-Казахстанская область

    Бывший аким Петропавловска стал акимом района в СКО

    1 Июля 2023, 12:22

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Экс-аким города Петропавловска Руслан Анбаев назначен акимом района имени Габита Мусрепова. На этом посту он сменил Серика Мухамедиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    О кадровой рокировке сообщили в пресс-службе акимата области. У Р. Анбаева есть опыт руководства районами. Он был акимом Мамлютского и Тайыншинского районов.

    Руслану Анбаеву 45 лет. Уроженец Северо-Казахстанской области. Окончил СКГУ имени Манаша Козыбаева по специальностям «экономист-менеджер», «юриспруденция».

    Трудовой путь начал старшим налоговым инспектором отдела аудита налогового комитета по Тимирязевскому району.

    В разные годы занимал должности главного налогового инспектора, начальника отдела аудита косвенных налогов, начальника отдела организационно-правовой работы и взимания налогов, заместителя председателя налогового комитета по Тимирязевскому району, председателя налогового комитета, начальника налогового управления по Есильскому и Тайыншинскому районам.

    Был заместителем руководителя аппарата акима Северо-Казахстанской области.

    С августа 2022-го года до настоящего назначения занимал должность акима Петропавловска.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Акимат Назначения
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