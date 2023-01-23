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    Бывшим сотрудникам McDonald's пообещали сохранить все рабочие места в Казахстане

    23 Января 2023, 11:29

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Работники бывших ресторанов быстрого питания McDonald’s сохранят свои рабочие места, заработную плату и другие условия труда в полном объеме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    23 января бывшие рестораны McDonald’s открылись без названия в Алматы. На первоначальном этапе приступили к работе 5 ресторанов по следующим адресам.

    • Алатау ул. Толе би, 41, (угол ул. Кунаева)

    • Ул. Розыбакиева, 247а

    • Байконур ул. Мустафина, 5а,

    • Бухар Жырау ул. Минина, 14/1 (Бухар Жырау - Байтурсынова)

    • Динамо ул. Шевченко 85 А (на пересечении пр.Сейфуллина)

    «Это новая глава в жизни нашей компании. Мы собираемся постепенно открывать двери ресторанов для гостей в каждом городе присутствия. Выражаем искреннюю благодарность нашим сотрудникам, партнерам и государственным структурам, которые поддерживают нас. Пока рестораны откроются без названия, но в ближайшее время мы представим наше новое имя», - отметил генеральный директор ТОО «Food Solutions KZ» Асет Машанов.

    В компании также сообщили, что весь персонал ресторанов, работавший на момент закрытия, сохранит свои рабочие места, заработную плату и другие условия труда в полном объеме.

    В ноябре прошлого года McDonald’s в Казахстане временно приостановил работу всех своих ресторанов. В начале этого года стало известно, что рестораны McDonald’s перестают работать в Казахстане.

    Влияние ухода сети ресторанов из страны на рынок труда прокомментировал глава центра развития трудовых ресурсов Министерства труда и социальной защиты населения РК Даулет Аргандыков.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

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