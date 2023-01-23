Бывшим сотрудникам McDonald's пообещали сохранить все рабочие места в Казахстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Работники бывших ресторанов быстрого питания McDonald’s сохранят свои рабочие места, заработную плату и другие условия труда в полном объеме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

23 января бывшие рестораны McDonald’s открылись без названия в Алматы. На первоначальном этапе приступили к работе 5 ресторанов по следующим адресам.

• Алатау ул. Толе би, 41, (угол ул. Кунаева)

• Ул. Розыбакиева, 247а

• Байконур ул. Мустафина, 5а,

• Бухар Жырау ул. Минина, 14/1 (Бухар Жырау - Байтурсынова)

• Динамо ул. Шевченко 85 А (на пересечении пр.Сейфуллина)

«Это новая глава в жизни нашей компании. Мы собираемся постепенно открывать двери ресторанов для гостей в каждом городе присутствия. Выражаем искреннюю благодарность нашим сотрудникам, партнерам и государственным структурам, которые поддерживают нас. Пока рестораны откроются без названия, но в ближайшее время мы представим наше новое имя», - отметил генеральный директор ТОО «Food Solutions KZ» Асет Машанов.

В компании также сообщили, что весь персонал ресторанов, работавший на момент закрытия, сохранит свои рабочие места, заработную плату и другие условия труда в полном объеме.

В ноябре прошлого года McDonald’s в Казахстане временно приостановил работу всех своих ресторанов. В начале этого года стало известно, что рестораны McDonald’s перестают работать в Казахстане.

Влияние ухода сети ресторанов из страны на рынок труда прокомментировал глава центра развития трудовых ресурсов Министерства труда и социальной защиты населения РК Даулет Аргандыков.



