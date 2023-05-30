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    Бывшим работникам ТОО «БерАли Мангистау Company» предложили работу с прежней зарплатой

    30 Мая 2023, 13:37

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - С бывшими работниками ТОО «БерАли Мангистау Company» провели очередную встречу по вопросам трудоустройства, передает МИА «Кзаинформ» со ссылкой на пресс-службу АО НК «КазМунайГаз».

    29 мая в Жанаозене состоялась очередная встреча руководства АО «Озенмунайгаз» и ТОО «Мөлдір Мұнай Сервис» с бывшими работниками ТОО «БерАли Мангистау Company».

    В ходе встречи генеральный директор АО «Озенмунайгаз» Н. Килыбай озвучил предложение по трудоустройству экс-сотрудников ТОО «БерАли Мангистау Company» в ТОО «Мөлдір Мұнай Сервис» с целью обеспечения их занятости.


    Присутствующим представили договор между АО «Озенмунайгаз» и ТОО «Мөлдір Мұнай Сервис», предусматривающий гарантированное сохранение бывшим работникам компании «БерАли» прежнего уровня заработной платы. Также присутствующим сообщили о проведении тендера на закуп объема промышленного ремонта скважин на трехлетний период.

    Экс-сотрудники «БерАли» взяли время для рассмотрения предложенных условий.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    КазМунайГаз Мангистауская область Регионы Актау
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