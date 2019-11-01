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    Бывшему ректору МУИТ продлили арест до конца ноября

    1 Ноября 2019, 17:00

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Бывшему ректору Международного университета информационных технологий (МУИТ) Дамиру Шыныбекову продлили арест до 29 ноября, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Дамиру Шыныбекову продлили санкцию в виде содержания под стражей до 29 ноября», - сообщили в городском суде.

    Ранее специализированный межрайонный следственный суд города санкционировал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на пять месяцев – с мая по октябрь.

    Досудебное производство в отношении Шыныбекова проводится по статье «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере» Уголовного кодекса РК.

    Должность ректора Дамир Шыныбеков занимал с 2009 года. В 2017 году он был избран депутатом маслихата Алматы.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Вузы Суды Судебный процесс
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