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    Бывшего замдиректора Национального музея РК увезли из зала суда на скорой

    19 Апреля 2023, 17:52

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Астане проходит суд по уголовному делу в отношении бывшего директора Национального музея РК Арыстанбека Мухамедиулы и других лиц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Во время заседания бывший заместитель директора Нацмузея Алмаз Нуразхан почувствовал себя плохо, после чего была вызвана карета скорой помощи.

    «Бригада скорой помощи увезла в клинику, не знаю, в какую, для консультации с узкими специалистами, будут определять диагноз. У него криз был после конвоирования», - сообщил адвокат Мустахим Тулеев.

    Слушания по делу Арыстанбека Мухамедиулы продолжатся в понедельник, 24 апреля в 10.00 часов.

    Напомним, Арыстанбек Мухамедиулы, Алмаз Нұразхан и другие обвиняются в хищении бюджетных средств.

    17 апреля Адвокат Арыстанбека Мухамедиулы попросил изменить меру пресечения на домашний арест, однако суд отказал в домашнем аресте.

    Сообщалось, что Антикоррупционная служба проводила расследование по фактам хищения бюджетных средств, выделенных на проведение международной выставки «Шествие Золотого человека по музеям мира», а также на проекты «Общегосударственное фотограмметрическое 3D-сканирование национальных сакральных объектов Казахстана и музейных фондов» и «Оцифровка Национальной цифровой киноколлекции Республики Казахстан».

    Кроме того, проверялась причастность Мухамедиулы А. к незаконной передаче в период нахождения в должности министра культуры и спорта в собственность родственников и аффилированных лиц РГКП «Республиканская школа высшего спортивного мастерства по водным и прикладным видам спорта», АО «Казак энциклопедиясы» и ТОО «Казахстанский научно-исследовательский институт культуры».

    Предварительная сумма ущерба государству по расследуемым уголовным делам составляет около 7 млрд тенге.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Астана Суды
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