Бывшего вице-министра финансов Казахстана осудили на 4 года за взятку

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня районный суд №2 Есильского района города Нур-Султана вынес приговор бывшему вице-министру финансов Казахстана Руслану Енсебаеву, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд приговорил Енсебаева Руслана признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 366 ч.2 Уголовного кодекса РК и назначить ему по данной статье наказание в виде лишения свободы, сроком на 4 года, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности с лишением права пожизненно занимать должность на государственной службе, судьи, органов местного самоуправления, в Нацбанке РК, его подведомствах, уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовой организации, государственных организациях и квазигосударственном секторе», - судья районного суда № 2 Бахытжан Есенов.

До решения суда Енсебаев находился под залогом. Однако судья изменил меру пресечения и постановил «немедленно взять под стражу» бывшего вице-министра, вернув ему залог.