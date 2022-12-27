Бывшего ректора ЖенПУ осудили на 7 лет

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Бывший ректор ЖенПУ Гаухар Алдамбергенова осуждена на 7 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Антикоррупционной службы.

«Приговором Карасайского районного суда бывший ректор – председатель правления НАО «Казахский национальный женский педагогический университет» Г. Алдамбергенова, советник ректора К. Кожантаев (родной брат Алдамбергеновой) и руководитель Карасайского отдела земельного кадастра и недвижимости филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» А. Журунов признаны виновными и осуждены к 7 годам лишения свободы. Этим же приговором заместитель руководителя Карасайского отдела Д. Жұмаділ и специалист отдела Е. Кемал осуждены к 7 годам лишения свободы условно. Ко всем осужденным применено наказание в виде пожизненного лишения права занимать должности на государственной службе. Следствием доказано, что осужденные незаконно оформили на подставных лиц, сегментировали и реализовали добросовестным покупателям земельный участок университета площадью 9 га. В результате университету причинен ущерб на сумму 95,5 млн тенге», - говорится в сообщении ведомства.

Приговор в законную силу не вступил.



