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      Северо-Казахстанская область

    Бывшего начальника отдела полиции осудили в СКО

    9 Июня 2023, 16:00

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске осудили бывшего начальника отделения местной полицейской службы 2-го отдела полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента по противодействию коррупции, полицейского приговорили к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, лишением специального звания майора полиции.

    «В период с января 2021-го года по март 2022-го года экс-начальник отдела полиции получил в качестве взятки от индивидуального предпринимателя денежные средства в размере 50 тысяч тенге за непривлечение к административной ответственности за размещение рекламы без соответствующих документов и общее покровительство. В последующем за укрытие факта стихийной торговли в неустановленном месте получал в качестве взятки от предпринимателя в виде денежных переводов в размере 193 тысяч тенге», - сообщил первый заместитель руководителя департамента Айдос Жунисов.

    Помимо полицейского, на скамье подсудимых оказались и те, кому он покровительствовал за деньги. Оба незаконно хранили и реализовывали продукцию, подлежащую маркировке акцизными или учетно-контрольными марками, занимались предпринимательской деятельностью без регистрации.

    «За коррупционное преступление подчиненного ряд вышестоящих руководителей привлечены к дисциплинарной ответственности», - добавил А.Жунисов.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Борьба с преступностью
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