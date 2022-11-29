Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 467.99 eur/kzt 488.82

    rub/kzt 7.7 cny/kzt 65.06
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Алматы

    Бывшее здание партии AMANAT в Алматы восстановили

    29 Ноября 2022, 15:40

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы восстановили бывшее здание филиала партии AMANAT, которое было разрушено во время январских событий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Здание расположено по улице Толе би, 277. Оно находилось на балансе партии. Однако, по данным пресс-службы филиала партии, это помещение теперь принадлежит другому собственнику.

    «Помещение находилось на балансе партии, где был расположен Ауэзовский районный филиал партии. Вместе с тем в целях улучшения материально-технического оснащения 23 декабря 2021 года Ауэзовский районный филиал партии переехал в новое помещение - в БЦ «Алинур» по адресу; микрорайон 8, дом 31Б», - отметили в пресс-службе филиала партии.

    В Алматы во время массовых беспорядков пострадали здания, стратегические объекты, автомобили спецслужб и граждан, люди.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Алматинская трагедия AMANAT Январские события
    Новости по теме
    Новости по теме
    Подозреваемый в убийстве сына ректора КазНУ является военнослужащим
    Январские беспорядки: задержан подозреваемый в убийстве сына ректора КазНУ
    Акимы больше не занимают должности в партии «AMANAT»
    Еще один Exit-poll: 85,52% казахстанцев проголосовали за Касым-Жомарта Токаева
    Популярное
    1 Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным
    2 Завершился официальный визит Президента Казахстана в Россию
    3 Касым-Жомарт Токаев с официальным визитом прибыл во Францию
    4 Декларацию 30-летия установления дипотношений между РК и РФ подписали в Москве
    5 Президент РК встретился с Председателем Правительства России
    Новости партнеров