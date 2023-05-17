Бывшее руководство рынка «Алтын Орда» все еще находится в розыске

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Бывшее руководство рынка «Алтын Орда» все еще находится в розыске. Полицией Алматинской области проводится ряд оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемых лиц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Факт хищения денежных средств в особо крупном размере, совершенное сотрудниками TOO «Altyn Orda Абдигапаровым Д.А. QazTrade LTD» другими, УПІ Карасайского района был зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье 190 части 4 пункта 2 Уголовного кодеса РК (мошенничество, то есть, хищение чужого имущества в особо крупном размере). По результатам проведенных следственных действий, 17.10.2022 года сроки досудебного расследования прерваны на основании статьи 45 части 7 пункта3 УПК РК (в связи с розыском подозреваемых лиц)», - сообщил замначальника ДП Алматинской области Арман Тленчин.

В настоящее время сотрудниками криминальной полиции Департамента проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемых лиц. Иная информация согласно статье 201 УПК РК, разглашению не подлежит.

Напомним, в январе этого года полиция Алматинской области объявила в розыск членов бывшего руководства рынка «Алтын Орда» близ Алматы. Отметим, что в международный розыск объявлены международный розыск Данияр Апдигапаров, 1982 года рождения, Жумадин Патов, 1982 года рождения, Канат Жакаев, 1984 года рождения, Айдос Нуркалиев, 1986 года рождения.



