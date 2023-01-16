Бывшее руководство рынка «Алтын Орда» объявлено в международной розыск

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Полиция Алматинской области разыскивает членов бывшего руководства рынка «Алтын Орда» близ Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в департаменте полиции региона, сотрудниками криминальной полиции управления полиции Карасайского района объявлены в международный розыск:

Данияр Апдигапаров, 1982 года рождения, объявлен в международный розыск по ст. 190 УК РК.

Жумадин Патов, 1982 года рождения, объявлен в международный розыск по ст. 190 УК РК.

Канат Жакаев, 1984 года рождения, объявлен в международный розыск по ст. 190 УК РК.- Айдос Нуркалиев, 1986 года рождения, объявлен в международный розыск по ст. 190 УК РК.

«Проводятся оперативно-розыскные мероприятия о задержании вышеуказанных лиц и водворении в изолятор временного содержания управления полиции Карасайского района. О полученных результатах будет сообщено дополнительно», - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.



