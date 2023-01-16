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    Бывшее руководство рынка «Алтын Орда» объявлено в международной розыск

    16 Января 2023, 09:24

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Полиция Алматинской области разыскивает членов бывшего руководства рынка «Алтын Орда» близ Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в департаменте полиции региона, сотрудниками криминальной полиции управления полиции Карасайского района объявлены в международный розыск:

    Данияр Апдигапаров, 1982 года рождения, объявлен в международный розыск по ст. 190 УК РК.

    Жумадин Патов, 1982 года рождения, объявлен в международный розыск по ст. 190 УК РК.

    Канат Жакаев, 1984 года рождения, объявлен в международный розыск по ст. 190 УК РК.- Айдос Нуркалиев, 1986 года рождения, объявлен в международный розыск по ст. 190 УК РК.

    «Проводятся оперативно-розыскные мероприятия о задержании вышеуказанных лиц и водворении в изолятор временного содержания управления полиции Карасайского района. О полученных результатах будет сообщено дополнительно», - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область МВД РК
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