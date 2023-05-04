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    Бывшая узница концлагеря получит 1 млн тенге ко Дню Победы в Атырауской области

    4 Мая 2023, 03:00

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В честь 78-летия со Дня Победы в Атырауской области ряд категорий граждан получат единовременную денежную помощь. Об этом сообщил руководитель областного управления координации занятости и социальных программ Азамат Мамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня, к сожалению, в нашей области не осталось ветеранов Великой Отечественной войны. Один миллион тенге будет выплачен узнице концлагеря, которая в период войны в числе несовершеннолетних заключенных находилась в местах принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками. Единовременную денежную помощь в размере 100 тысяч тенге получат 29 ветеранов, награжденных орденами и медалями за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу. Им ежемесячно выплачивается пособие в размере 10 тысяч тенге. Кроме того, единовременная денежная помощь в размере 30 000 тенге будет предоставлена 1157 жителям региона, проработавшим не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденным орденами и медалями бывшего СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, в области проживают 25 человек, являющиеся супругами умерших ветеранов Великой Отечественной войны или лиц, приравненных по льготам к инвалидам ВОВ, не вступивших в повторный брак. Им также будет оказана единовременная денежная помощь в размере 30 000 тенге», – сказал Азамат Мамбетов.

    Денежная помощь в размере 150 тысяч тенге будет оказана также 1130 атыраусцам, участвовавшим в боевых действиях на территории других государств.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Общество
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