Бывшая площадь выставки ЭКСПО в Бельгии может стать местом вакцинации от коронавируса

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Мэр Брюсселя Филипп Клоуз заявил, что обширная выставочная площадка Хейзель в бельгийской столице рассматривается в качестве стратегического центра массовой вакцинации от коронавируса, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее власти Бельгии заявили, что вакцинация от коронавируса может начаться уже в январе будущего года. Если предложение мэрии Брюсселя об использовании инфраструктуры, оставшейся от выставки ЭКСПО-1958 года в Хейзеле будет принято, то центр вакцинации может развернуться на 115 тысячах квадратных метров.

По словам мэра Брюсселя, стратегическое расположение объекта рядом с аэропортом и кольцевой дорогой бельгийской столицы делают его идеальным вариантом, как для хранения, так и для вакцинации населения.

В период до пандемии около десятка залов и внутренних арен плато Хейзель являлись местом проведения множества национальных и международных мероприятий, включая крупные концерты, фестивали, бизнес-шоу и конгрессы.

По оценкам властей Бельгии, имеется возможность проводить вакцинацию порядка 40 тысяч человек в день. При этом выставочные залы также могут использоваться в качестве складских помещений для вакцин, некоторые из них требуют низко отрицательной температуры, в том числе кандидат-вакцина от Pfizer / BioNTech, которая должна храниться на уровне -70ºC.



