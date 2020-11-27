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    Бюст Жумекену Нажимеденову установили в Атырау

    27 Ноября 2020, 21:12

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Бюст был установлен перед средней общеобразовательной школой №2 имени Ж. Нажимеденова в Атырау к 85-летию со дня рождения поэта, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Выступивший на церемонии открытия руководитель областного управления культуры, архивов и документации Акылбек Рыскалиев рассказал о значении роли поэта в истории страны.

    «В 1956 году советское правительство попыталось отделить Акмолинскую, Петропавловскую, Павлодарскую, Костанайскую и Карагандинскую области от Казахской Республики. В то время Шамши Калдаяков и Жумекен Нажимеденов смогли выразить словами и музыкой дух казахстанской молодежи: «Мы не отдадим свою Родину!»,-рассказал Акылбек Рыскалиев.

    Автор бюста - скульптор Серик Матениязов. В средней школе создан музей, посвященный Жумекену Нажимеденову. Здесь собраны сочинения, рукописи поэта.

    Церемония открытия бюста, посвященная 85-летию поэта Жумекена Нажимеденова, продолжилась международной научно-теоретической онлайн-конференцией. От имени акима Атырауской области Махамбета Досмухамбетова было зачитано поздравительное письмо.

    В онлайн-конференции приняли участие автор книги «Жұлдызды Жұмекен» Гарифолла Есим, лауреат Государственной премии Акуштап Бактыгереева, заслуженный деятель Казахстана и Кыргызстана Илья Жаканов, писатель Мереке Кулькенов, поэт Есенгали Раушанов, доктор филологических наук, профессор Кадыр Жусип, литературоведы и поэты из Китая, Турции и Азербайджана.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Культура История Казахстана Дата Память
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