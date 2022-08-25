Бюст Мусы Джалиля открыли в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – На открытие бюста великого поэта, журналиста и Героя Советского Союза Мусы Джалиля в Кокшетау прибыл заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новый бюст расположен на Аллее строителей возле школы-лицея №2 города Кокшетау. Церемония открытия состоялась 25 августа – именно в день смерти Мусы Джалиля.

Собравшихся поздравили заместитель акима Акмолинской области Елдос Рамазанов и заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

«Выражаем благодарность акимам Акмолинской области и города Кокшетау от татарской общественности Дома дружбы, ведь они с первых дней поддержали предложение и работали, как единая команда. Памятник открыли в прекрасном сквере. Пусть он служит созиданию любви и мира. Пусть молодые назначают здесь свидания, а бабушки приводят сюда внуков и на его фоне рассказывают нашу единую историю», - сказал В. Шайхразиев.

Муса Джалиль - советский татарский поэт и журналист, военный корреспондент, Герой Советского Союза, родился в 1906 году в Оренбургской губернии (Оренбург - первая столица Казахстана с 1920 по 1925 гг.). В 1941 году был призван в Красную Армию. В звании старшего политрука воевал на Ленинградском и Волховском фронтах. Был казнен после страшных пыток на гильотине 25 августа 1944 года в тюрьме Плетцензее в Берлине.

Бюст Герою уже установлен в Усть-Каменогорске.



