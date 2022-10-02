Бюст Мухтара Ауэзова установили в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – К 125-летию Мухтара Ауэзова в Караганде открыли бюст ученого и писателя. Он установлен на площади возле Центральной городской библиотеки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Бюст художника слова, ученого-филолога изготовил скульптор Ербосын Багыбаев. На работу у него ушло около месяца.

«Мухтар Ауэзов – яркий представитель казахской интеллигенции. Его образ знаком нам с детства через его произведения. Он открыл для нас великого Абая, оставил богатое наследие. Когда я получил заказ на изготовление бюста, очень обрадовался. Ведь это легендарная личность, и выполнить его бюст – большая честь для меня. Высота бюста вместе с постаментом достигает 2,5 метров. Сам бюст около 1,2 метров. Сначала я выполнил его из глины, а затем перенес на бетон», – говорит Ербосын Багыбаев.

Снаружи изваяние покрыто бронзовой краской и лаком. Постамент облицован керамогранитом.

Особенно сложно скульптору дались глаза писателя и его губы.

«На первый взгляд кажется, что передать образ Мухтара Ауэзова не такая сложная задача. А на самом деле мне пришлось изучить множество фотографий, заново открыть его для себя. И, думаю, мне это удалось. При должном уходе бюст простоит не один десяток лет», – считает скульптор.

На открытии бюста классика актер Казахского драматического театра имени Сакена Сейфуллина представил отрывок из драмы «Жас Абай». А победитель конкурса, посвященного 125-летию Мухтара Ауэзова, Акшаркат Эшкулова прочитала отрывки из его стихотворений.

Также в честь дня рождения ученого в Центральной городской библиотеке открыли читальный зал его имени. Вниманию гостей в зале Ауэзова представлены материалы о жизни и творчестве писателя.

Кроме того, в Караганде в рамках празднования 125-летия Мухтара Ауэзова прошла конференция «Шоқтығы биік жазушы». В театрах города состоялись показы драм «Жас Абай», «Знай, потомок, дорогу я для тебя стлал!», «Карагөз». Литературно-художественное мероприятие «Әлем таныған Әуезов» и встреча-беседа с участием студентов вузов и колледжей на тему «Великое наследие Мухтара Ауэзова» были организованы в музеях города.

В библиотеках прошли библиоквесты, вечера-портреты и литературно-музыкальные вечера, действуют книжные выставки В детско-подростковых клубах и домах культуры проведены викторины на знание жизни и творчества классика, показы документального фильма «Мұхтар Әуезов».

Мухтар Ауэзов – писатель, драматург и ученый, родился 28 сентября 1897 года. Его четырехтомный роман «Путь Абая» вошел в «Библиотеку всемирной литературы».