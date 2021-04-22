Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Бюст героя-казахстанца Садыка Джумабаева открыли в российской школе

    22 Апреля 2021, 10:23

    КИРИШИ. КАЗИНФОРМ - 20 апреля 2021 года в Пчевской школе Киришского муниципального района Ленинградской области России состоялось торжественное открытие бюста Садыка Джумабаева, чье имя носит образовательное учреждение с 2017 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Администрации муниципального образования Киришского муниципального района Ленинградской области РФ.

    В церемонии открытия приняли участие второй консул Генерального консульства Республики Казахстан в Санкт-Петербурге Алмаз Ниязалиев, президент Казахского национально-культурного общества Санкт-Петербурга и Ленинградской области «АТА-МЕКЕН» Сарсенгали Куспанов, спонсоры, представители областного правительства, Дома дружбы Ленинградской области, районной администрации.

    Почетное право открыть памятный знак было предоставлено скульптору, академику Академии художеств Казахстана Мейраму Баймуханову и ученику 9-го класса Сергею Закачурину.

    Садык Джумабаев – начальник штаба 1084-го стрелкового полка 310-й стрелковой дивизии, погиб, защищая Пчеву в ноябре 1941 года.

    Автор:

    Образование История Казахстана ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Память Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Россиянин похитил 4-летнюю девочку в Караганде
    Школу на 600 мест построят в отдаленном селе в Атырауской области
    Касым-Жомарт Токаев поздравил Владимира Путина с Днем России
    Дайвер из Турции совершила погружение в память о жертвах землетрясения
    Популярное
    1 Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    2 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    3 70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
    4 Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
    5 Члены Национального курултая встретились в Туркестане