Бюст Абая установили во Дворце Наций в Женеве

ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ – В Женевском отделении ООН состоялось торжественное открытие бюста Абая Кунанбайулы, приуроченное к 175-летию великого казахского поэта и 75-летию Организации Объединенных Наций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В мероприятии приняли участие руководство и сотрудники Отделения, представители ряда государств-членов ООН.

Вниманию участников церемонии были представлены выдержки из выступления Президента Касым-Жомарта Токаева на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, посвященные 175-летию Абая и фильм об открытии памятника Абая на его исторической родине.

Генеральный директор Отделения ООН в Женеве Татьяна Валовая отметила символичность открытия бюста в историческом здании Дворца Наций в год 75-летия ООН. Она тепло поздравила казахстанцев с Днем Независимости, подчеркнув важную роль и достижения страны в международной политике, экономическом, социальном и культурном развитии. Т. Валовая отметила, что творческое наследие выдающегося поэта мыслителя и композитора Абая имеет большое значение не только для нашего государства, но и для всего региона Евразии, а также является мостом, соединяющим западную и восточную культуры, приведя в качестве примера роль Абая в распространении творчества немецкого поэта Гёте через переводы Лермонтова на казахский язык.

Постоянный представитель Казахстана при ООН в Женеве Жанар Айтжанова подчеркнула, что 175-летие Абая, посвятившего свою жизнь просвещению, широко отмечалось в текущем году во всем мире. По её словам, творчество Абая способствовало сближению стран и народов, и его идеи терпимости, любви являются весьма актуальными в год 75-летия ООН. Казахстанский дипломат отметила символичность выбора места для установления бюста Абая напротив зала заседаний Конференции по разоружению, и выразила уверенность, что мудрые слова назидания Абая «Люби все человечество, как брата своего» будут служить напутствием сообществу ООН, способствовать укреплению мира, единства и многосторонней дипломатии.



