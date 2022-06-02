Бюст Абая установили в Нью-Дели

НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - В Нью-Дели (Индия), в сквере Сан Мартин Парк, состоялась торжественная церемония открытия бюста великого казахского мыслителя Абая. Об этом передает МИА «Казинформ».

Мероприятие прошло с участием заместителя Премьер-Министра – министра торговли и интеграции РК Бахыта Султанова, государственного министра иностранных дел и культуры Индии Минакши Лекхи, а также представителей дипломатического корпуса.

«Абай не только великий поэт, но и гениальный мыслитель, выдающийся просветитель. Он призывал людей осваивать науку, приобщаться к знаниям, прославлял инновации и созидание. Наследие Абая представляет огромную ценность не только для нашей страны, но и для всего человечества», - сказал Б.Султанов.

Он отметил, что установка бюста казахского просветителя на родине Махатмы Ганди имеет глубокое символическое значение. Идеи, которые проповедовали Абай и Ганди, тесно переплетаются между собой.

У степного гения есть крылатая фраза: «Человек должен отличаться от других умом, знаниями, волей, совестливостью, добрым нравом». Эти качества ценил Махатма Ганди, который сформулировал свою мысль так: «Ваши убеждения становятся вашими мыслями, ваши мысли становятся вашими словами, ваши слова становятся вашими действиями, ваши действия становятся вашими привычками, ваши привычки становятся вашими ценностями, ваши ценности становятся вашей судьбой».

По словам Бахыта Султанова, установка бюста Абая будет способствовать дальнейшему укреплению духовного сотрудничества между двумя странами. Стороны продолжат развивать сотрудничество в области образования, науки и культуры.

Торжественное мероприятие, посвященное открытию бюста Абая в г.Нью-Дели, состоялась в рамках визита делегации Республики Казахстан в Индию для участия в 14-м заседании Межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому, промышленному и культурному сотрудничеству между Республикой Казахстан и Республикой Индия.