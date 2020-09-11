Бюст Абая торжественно открыли в Бухаресте

БУХАРЕСТ. КАЗИНФОРМ - В центре Бухареста состоялось торжественное открытие бюста Абая. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на посольство РК в Румынии.

В мероприятие приняли участие румынские политические деятели из Парламента и государственных органов, послы иностранных государств, а также представители академических, общественных и бизнес кругов, СМИ страны пребывания

Посол Нурбах Рустемов отметил, что открытие бюста в рамках 175-летия Абая Құнанбайұлы является наглядным примером взаимного уважения народов Казахстана и Румынии, воспитания нового поколения с познанием истории двух стран. Было подчеркнуто, что приобщение к европейской культуре являлось одним из стремлений реформатора казахской культуры Абая , великое наследие которого сумело синтезировать культуры Востока и Запада.

Особая благодарность была выражена Евразийскому национальному университету им. Л.Н.Гумилева и мэрии г. Бухареста за их неоценимый вклад в увековечивание казахстанского поэта в Румынии.

Участники мероприятия отметили своевременность увековечивания выдающего поэта казахского народа в знак дружбы между народами. В частности, экс-Президент Румынии Эмиль Константинеску и вице-спикер Палаты депутатов Парламента, председатель межпарламентской группы дружбы «Казахстан-Румыния» Флорин Иордаке подчеркнули, что установление бюста великому поэту мирового уровня становится новой исторической вехой в жизни Бухареста, а также является данью казахстанскому народу за его вклад в мировую культуру.

В рамках мероприятия известный лингвист Антоанета Олтяну, которая перевела «Слова назидания» на румынский язык, рассказала о жизни поэта, а воспитанники детского сада под руководством преподавательницы казахского языка рассказали стихи Абая.

Мероприятие также украсила экспозиция проживающей в Румынии молодой казахстанской художницы Алуа Тебеновой, которая в своих картинах передает суть национальной идентичности казахского народа.

Также вниманию гостей были предложены переведенные на румынский язык книги «Қара сөздер», Елбасы «Эра независимости» и брошюры с Посланием Президента РК К.Токаева от 1 сентября с.г., а также другие имиджевые материалы.