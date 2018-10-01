Бюро МФЦА отметило педагогов Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В преддверии Дня учителя Бюро МФЦА отметило представителей сферы образования города Караганды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на медиацентр Бюро.

В ходе региональной миссии по продвижению инвестиционной грамотности в рамках Всемирной недели инвесторов (World Investor Week 2018) под эгидой AIOSCO Бюро МФЦА были отмечены представители сферы образования Караганды, показавшие высокие результаты в ходе подготовки и проведения 1-й Международной экономической олимпиады, финал которой состоялся 21 сентября текущего года в Москве при активной поддержке Международного Финансового Центра «Астана».

Именные сертификаты ко Дню учителя получили: НИШ г. Караганда, как «Лучшая школа года» за высокое качество знаний команды Республики Казахстан на 1-й Международной экономической олимпиаде и Виктор Ни - «Учитель года» за успешное руководство и отличные результаты сборной Казахстана. Также награду МФЦА получила Айганым Даупбаева, как «Лучшая ученица старшей школы» за золотую медаль на 1-й Международной экономической олимпиаде.

Награждение состоялось в ходе презентации МФЦА и гостевой лекции управляющего директора, члена правления администрации МФЦА Ернура Рысмагамбетова в Назарбаев интеллектуальной школе города Караганды.

«В ежегодном Послании народу Казахстана Глава государства определил вектор развития школьного образования на основе методик и стандартов Назарбаев интеллектуальных школ. Президент отметил, что именно эти школы показали свою эффективность. Первая экономическая олимпиада стала подтверждением высоких стандартов и качества знаний, доказанных на международном уровне. Нурсултан Назарбаев также отметил, что «система оценки должна основываться на международных стандартах и включать профдиагностику» уже на базе школы. Мы намерены внедрить эту практику уже с этого года, запустив пилотную программу «Investment Fundation» от МФЦА на базе Республиканской физико-математической школы в Алматы и учебных заведений ряда других регионов. Программа будет нацелена на подготовку школьников к сдаче профессиональных международных сертификаций в области экономики и финансов», - подчеркнул Ернур Рысмагамбетов.