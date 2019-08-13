Бюро МФЦА и Институт внутренних аудиторов Казахстана установили сотрудничество

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Бюро непрерывного профессионального развития Международного финансового центра «Астана» и Институт внутренних аудиторов РК подписали меморандум о сотрудничестве в рамках Национальной конференции внутренних аудиторов в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Документ подписали заместитель председателя правления АО «Администрация МФЦА» ЕрнурРысмагамбетов и директор по сертификации Института внутренних аудиторов РКМалика Капарова.

Как пояснил Ернур Рысмагамбетов, целью данного меморандумаявляется запуск новой программы, фокусирующейся на внутренних аудиторах.

«В Бюро МФЦА есть ряд соглашений с международнымиквалификационными компаниями. По разным направлениям у нас есть сотрудничество,и мы уже обучаем. Теперь каждые полгода добавляем себе в портфель новыепрограммы. Минфин инициировал, чтобы мы добавили именно сертификат CIA, потому что ведомствовидит необходимость в подготовке внутренних аудиторов. Проанализировав рынок,ситуацию, решили добавить портфель программу CIA. Мы видим очень большую значимость внутренних аудиторов длявсех проектов. Наша миссия – внедрять международные знания на локальном рынке.Поэтому мы как раз подписываем меморандум и хотели начать совместно с нимиготовить тренеров», - прокомментировал заместитель председателя правления АО«Администрация МФЦА» Ернур Рысмагамбетов.

Как ранее сообщил заместитель председателя правления АО«Администрация МФЦА», Министерство финансов планирует переобучить намеждународном уровне всех своих внутренних аудиторов.