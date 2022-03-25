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    Бюро Мажилиса определило вопросы пленарного заседания Палаты

    25 Марта 2022, 14:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Под председательством спикера Ерлана Кошанова состоялось заседание Бюро Мажилиса, на котором по предложениям профильных комитетов сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания Палаты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

    На обсуждение депутатов вносится законопроект «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Тюркской академией об условиях и порядке размещения Тюркской академии».

    Документ подписан 16 ноября 2020 года в целях дальнейшего укрепления сотрудничества с государствами - участниками Совета тюркоязычных государств и определяет статус, привилегии и иммунитет организации в период его деятельности в Казахстане.

    Во втором чтении Мажилису предстоит обсудить законопроект «О биологической безопасности Республики Казахстан» с сопутствующими поправками.

    В проект повестки пленарного заседания включен также разработанный депутатами Парламента законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам укрепления института семьи», по которому Палате предстоит назначить профильному комитету срок подготовки заключения.

    Наряду с поправками в части формирования государственной семейной политики законопроект содержит нормы, предусматривающие дополнительные меры общей и индивидуальной профилактики бытового насилия.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Мажилис
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