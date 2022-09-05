Бюро Мажилиса определило повестку предстоящего пленарного заседания

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня под председательством спикера палаты Ерлана Кошанова состоялось заседание Бюро Мажилиса, на котором по предложениям профильных комитетов сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

В первом чтении палате предлагается обсудить законопроекты по реализации поправок в Конституцию, принятых на референдуме 5 июня 2022 года. Это проекты конституционных законов о Конституционном суде, об Уполномоченном по правам человека, о прокуратуре, поправки в некоторые конституционные и законодательные акты по вопросам реализации Послания Главы государства от 16 марта 2022 года, а также изменения в Кодекс об административных правонарушениях.

В проект повестки включены также поступившие в Мажилис новые законопроекты о профессиональных квалификациях, нововведения в Уголовно-процессуальный кодекс по расширению категорий дел, рассматриваемых судом с участием присяжных заседателей.

Палате предстоит также назначить профильному комитету срок подготовки заключения по законопроекту о ратификации Соглашения с Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания гражданских воздушных судов. В этом же ряду Протокол с поправками Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части пенсионного обеспечения должностных лиц и сотрудников Евразийской экономической комиссии и Суда Евразийского экономического союза, являющихся гражданами Российской Федерации.