Бюро Мажилиса определило повестку пленарного заседания
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством спикера палаты Нурлана Нигматулина состоялось заседание Бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания депутатов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.
Палате предлагается обсудить в первом чтении законодательные поправки по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан.
Законопроект направлен на принятие мер по социальной защите и стимулированию трудоустройства, повышению размеров государственных пособий по инвалидности, случаю потери кормильца, а также по совершенствованию вопросов пенсионного обеспечения.
В первом чтении на рассмотрение Мажилиса вносятся разработанные депутатами законодательные поправки по вопросам усиления борьбы с рейдерством, защиты предпринимательской деятельности от незаконного вмешательства государственных органов и должностных лиц и усиления мер, препятствующих нелегальному обороту драгоценных металлов.
Принятие законопроекта позволит повысить защиту прав граждан, переориентировать надзор прокуратуры на эффективное решение проблем предпринимателей, а также усилить гарантии предпринимателей от незаконного вмешательства в их деятельность.
Во втором чтении депутаты рассмотрят законодательные изменения относительно совершенствования правового регулирования дистанционной работы, а также проект закона с сопутствующими поправками «О государственной фельдъегерской связи».
На предстоящем пленарном заседании палате предлагается определить срок подготовки заключения по новому законопроекту, поступившему в Мажилис. Это изменения и дополнения по вопросам развития и совершенствования биржевой торговли.
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