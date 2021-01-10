Бюллетени получили 28,8% избирателей – ЦИК РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Избирательные бюллетени получили 28,8 % от общего количества избирателей, включенных в списки. Об этом на брифинге сообщила член ЦИК РК Анастасия Щегорцова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы избирательными комиссиями по состоянию на 12 часов 10 января 2021 года избирательные бюллетени получили 28,8 % от общего количества избирателей, включенных в списки», - сказала Анастасия Щегорцова.

Она также предоставил информацию по явке избирателей по регионам:

по Акмолинской области явка избирателей составила – 26,6%

по Актюбинской области –25,6%

по Алматинской области –28,5%

по Атырауской области –29,8%

по Восточно-Казахстанской области –29,9%

по Жамбылской области –32,1%

по Западно-Казахстанской области –32,2%

по Карагандинской области –33,5%

по Костанайской области –30,1%

по Кызылординской области –28,9%

по Мангистауской области –23,7%

по Павлодарской области –33,1%

по Северо-Казахстанской области –34,2 %

по Туркестанский области –33,1%

по г. Нур-Султану –24,2%

по г. Алматы –15,7%

по г. Шымкенту – 34,1%

«Дальнейшая информация о явке избирателей на избирательные участки будет представлена 14:00 по времени столицы», - заключил Анастасия Щегорцова