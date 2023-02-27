Бюллетени для голосования на выборах депутатов будут разного цвета - ЦИК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Бюллетени для голосования на внеочередных выборах депутатов Мажилиса и маслихатов будет разного цвета. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии РК Нурлан Абдиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава ЦИК заявил, что каждый бюллетень будет иметь свой окрас.

«С тем, чтобы и голосующие потом не путались, и комиссия, выдавая бюллетени не перепутала, да и при подсчете голосов это будет удобно», - сказал Нурлан Абдиров на заседании ЦИК.

По его словам, также меняется размер бюллетеней.

«Ну, во-первых, мы работаем с урной, она остается да в прежних размерах. Количество бюллетеней возрастает в разы. При этом мы поэксперементировали, посмотрели, что если мы с привычного А4 бюллетень будем использовать А5 размера. Этот бюллетень вполне читаемый, строчки для семи, например, если по партийным спискам, то семь строчек, это наименование политических партий на двух языках с окошком для проставления отметки и восьмая позиция - за голосование против всех. И примечания, где объясняется, как надо проставлять отметку. До 16 фамилий, если говорить об одномандатных округах, вполне умещаются, полноценно все изображается и позволяет совершенно спокойно, без напряжения все это прочитать. Для людей слабовидящих у нас специальные места оборудуются на участках. Это было до этого на всех выборах, и сейчас тоже. Если надо, и лупа, дополнительное освещение, шрифты брайля и т. д.», - отметил Нурлан Абдиров.

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РК Константин Петров сообщил, что открепительные удостоверения также будут иметь разный окрас.

«Будет пять разных цветов открепительных удостоверений, это позволить дополнительно придать прозрачности администрированию», - добавил Константин Петров

Ранее сообщалось, что в списки избирателей вошли 12 млн 32 тысячи 550 человек.

Внеочередные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов состоятся 19 марта.



