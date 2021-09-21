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    Бюджетные средства расхищали в организациях культуры Акмолинской области

    21 Сентября 2021, 10:17

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Проверкой прокуратуры Акмолинской области установлен ряд коррупционных преступлений в деятельности структурных подразделений управления культуры. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Акмолинской области.

    Прокуратурой области назначены оперативно-розыскные мероприятия, по результатам которых подтверждены факты хищения бюджетных средств директором КГУ «Городская информационно-библиотечная система» и его заместителем.

    В преступную деятельность вовлечены десятки работников учреждения и родственники руководителей учреждения, которые фиктивно были трудоустроены.

    Зарплата и другие выплаты похищены путем перечисления на основании поддельных заявлений на карточные банковские счета руководства и других работников КГУ.

    Материалы проверки и собранные доказательства для проведения досудебного расследования направлены в Департамент по противодействию коррупции.

    В течение двух месяцев расследование уголовного дела завершено и с обвинительным актом направлено в суд.

    Приговором Кокшетауского городского суда от 16 июля 2021 года директор учреждения и ее заместитель осуждены с назначением штрафа на общую сумму 3,8 млн тенге. Указанные лица пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе и организациях.

    Приговор суда вступил в законную силу 3 августа 2021 года.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Акмолинская область Суды Генпрокуратура
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