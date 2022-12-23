Бюджетные средства надо использовать по назначению – аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров за последние три дня посетил шесть районов. Ранее глава региона заявлял, что объедет все 13 до конца года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О результатах работы в районах А.Сапаров кратко сообщает в социальных сетях. Наиболее насыщенной, судя по информации акима области, была поездка в Тайыншинский район. Там, в центральной районной больнице, установили новый компьютерный томограф. Помимо тайыншинцев, исследования на нем будут проводить жителям Уалихановского и Акжарского районов.

«Это уже девятый компьютерный томограф в нашем регионе. В межрайонную больницу в следующем году закупим МРТ и цифровой ангиограф. Надо отметить, это будет первый МРТ, установленный в райцентре. Оборудование позволит проводить сложные операции на сердце и сосудах. Жители трех районов смогут получать квалифицированную медицинскую помощь», - написал А.Сапаров.

В этом же районе аким области посетил бывший завод «Биохим», сейчас ТОО «BioOperations». Здесь запустили цех по выпуску сжиженной двуокиси углерода.

«На встрече с населением Тайыншинского и Аккайынского районов озвучили планы по развитию районов, все вопросы жителей взяты на заметку. В 2023 году будут реализовано немало инфраструктурных проектов. Акимы районов должны строго следить за ходом строительных и ремонтных работ, все средства должны быть направлены по назначению», - прокомментировал А. Сапаров.

Совещания по развитию сел прошли в Мамлютском, Жамбылском, Тимирязевском и районе Шал акына.

«Повышение качества жизни сельчан можно достигнуть за счет обновления сельской инфраструктуры. В районах продолжится ремонт школ, объектов здравоохранения и культуры, сетей водоснабжения и дорог. На местах необходимо качественно и своевременно проводить ремонтные работы. Акимам районов поручил провести работы по полному освоению бюджетных средств, привлечению инвесторов, открытию новых производств и созданию рабочих мест. Вопросы, поднимаемые сельчанами схожи - это состояние дорог, доступ к питьевой воде, дефицит врачей. У нас есть четкий план, как будем решать эти проблемы, проекты на 2023-й год подкреплены финансами. Своевременная реализация - общая задача для акимов районов», - написал А.Сапаров.

Фото со страницы акима области в Facebook



