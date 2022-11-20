Бюджетные авиарейсы запустили между Алматы и Анкарой

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - По поручению Президента РК авиационными властями Казахстана и Турции в июле т.г. были проведены переговоры по увеличению количества рейсов и маршрутов между Казахстаном и Турцией. Как результат работы по дальнейшему расширению географии полетов и увеличению количества международных рейсов в рамках режима «открытое небо» в Казахстане, 20 ноября состоялась торжественная церемония открытия нового маршрута, передает МИА «Казинформ» со ссыдкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфрастурктурного развития РК.

Маршрут Алматы – Анкара запущен турецким лоукостером.

Мероприятие состоялось с участием председателя Комитета гражданской авиации МИИР РК Талгата Ластаева, заместителя генерального директора компании «AnadoluJet» Маджит Бояр и президента АО «Международный аэропорт Алматы» Альп Эр Тунга Эрсой.

Рейсы будут выполняться турецким лоукостером на воздушных судах типа Б-737 с частотой 2 рейса в неделю. Открытие данного рейса окажет положительное влияние на развитие торговли, туризма, бизнеса между Казахстаном и Турцией.

AnadoluJet – турецкий бюджетный перевозчик, дочернее предприятие авиакомпании «Turkish Airlines». Основан в 2008 году. Первый международный рейс выполнен 11 июня 2020 года. Базируется в международном аэропорту имени Сабихи Гёкчен в Стамбуле и международном аэропорту Эсенбога города Анкара. Парк воздушных судов насчитывает 59 воздушных судов типа Боинг-737. Осуществляет полеты по 134 маршрутам (69 внутренних и 65 международных) в 89 городов Турции, Европы и Ближнего Востока (41 внутренних и 48 международных).



