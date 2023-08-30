Бюджет развития Актюбинской области вырос в 2,4 раза

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В акимате Актюбинской области прошла встреча главы региона Ералы Тугжанова с депутатами и членами Общественного совета. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

В ходе заседания Ералы Тугжанов рассказал об основной проделанной работе за год, прошедший с момента назначения акимом Актюбинской области, и дальнейших планах.