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    Бюджет на 2023 год согласовали в Евросоюзе

    16 Ноября 2022, 07:19

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Европейский парламент и Европейский Совет по предложению Европейской Комиссии достигли соглашения о бюджете Евросоюза на 2023 год, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Соглашение предусматривает обязательства в размере 186,6 млрд евро и выплаты в размере 168,7 млрд евро.

    «После принятия бюджет позволит Европейскому Союзу мобилизовать значительные средства, чтобы помочь смягчить тяжелые последствия ситуации в Украине, а также в соседних с ЕС странах», - говорится в сообщении Еврокомиссии.

    Бюджет поддержит продолжающееся восстановление Евросоюза после пандемии коронавируса, а также создаст новые рабочие места. Кроме того, Еврокомиссия полагает, что бюджет принесет дальнейшие инвестиции в более экологичную , цифровую и устойчивую Европу.

    В частности, в рамках бюджета ЕС на 2023 год принято решение направить 14,7 млрд евро на поддержку соседей ЕС и международное развитие и сотрудничество; 1,5 млрд евро для Фонда убежищ, миграции и интеграции и 956,8 млн евро для Фонда интегрированного управления границами для активизации сотрудничества в области управления внешними границами, а также политики миграции и убежища; 3 млрд евро на программу Connecting Europe Facility, направленной на формирование современной, высокопроизводительной транспортной инфраструктуры для облегчения трансграничных сообщений.

    Сумму в 3,7 млрд евро планируется потратить на программу в сфере образования Erasmus+ - инвестиций в молодежь, в том числе школьников и студентов.

    62,9 млрд евро в виде обязательств по поддержке восстановления путем увеличения инвестиций в экономическое, социальное и территориальное единство. Средства в 53,6 млрд евро на Единую сельскохозяйственную политику и 1,1 млрд евро на Европейский фонд мореплавания, рыболовства и аквакультуры.

    На поддержку исследований ЕС в рамках программы Horizon Europe в таких областях, как здравоохранение, цифровые технологии, промышленность, космос, климат, энергетика и мобильность планируется потратить 12,4 млрд евро.


    Фото из открытых источников

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Экономика Евросоюз
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