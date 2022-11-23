Бюджет Казахстана до 2025 года принял Парламент

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК согласились с изменениями и дополнениями, внесенными Сенатом Парламента РК в законопроекты «О республиканском бюджете на 2023-2025 годы» и «Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2023-2025 годы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В законопроект «О республиканском бюджете на 2023-2025 годы» Сенат внес 57 поправок на общую сумму 71,8 млрд тенге, в том числе: в 2023 году – 30 млрд тенге, в 2024 году – 29 млрд тенге; в 2025 году – 12,8 млрд тенге. Данные расходы направлены на развитие автомобильных дорог, обеспечение населения питьевой водой и природным газом, а также поддержку регионов», - сообщил депутат Анатолий Бойчин во время заседания Мажилиса Парламента РК.

Он добавил, что в проект закона «Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2023-2025 годы» Сенат внес три поправки.

Две поправки связаны с изменениями объемов трансфертов общего характера. Одна поправка вносит изменения в приложение 5 к законопроекту в связи с изменением методики расчета финансирования капитального (среднего) ремонта дорог областного и районного значения, а также выделением дополнительных средств на средний ремонт дорог Костанайской области в рамках программы «Ауыл ел бесігі».



