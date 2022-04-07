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    Бюджет и границы новых областей в РК определят в течение полутора месяцев

    7 Апреля 2022, 11:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Решение по разделению областей примут в течение полутора месяцев. Об этом заявил министр юстиции РК Канат Мусин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Министр юстиции ответил на вопрос, есть ли решение о том, как будут разделяться новые области.

    «Насколько мне известно, сейчас идет работа по разделению бюджетов областей и определению их границ. Насколько я помню, буквально недавно в СМИ была информация о том, как примерно будет разделяться Восточно-Казахстанская область по границам. Нового пока ничего нет, работа идет», - сказал Канат Мусин, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах пленарного заседания в Сенате.

    Глава Минюста уточнил, что по новым областям занимается экономический блок Правительства.

    «Я думаю, что в ближайшие 1-1,5 месяцев решение будет принято», - отметил министр юстиции.

    Ранее сообщалось, что депутаты областного маслихата в ВКО единогласно проголосовали за образование трех новых районов, два из которых войдут в состав Абайской области, и один район - в состав Восточно-Казахстанской области.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Восточно-Казахстанская область Минюст Регионы Общество
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