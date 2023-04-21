Бюджет Алматы увеличили на 265 млрд тенге

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Маслихат Алматы утвердил уточненный бюджет города на 2023-2025 годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким Алматы Ерболат Досаев в ходе сессии маслихата заявил, что бюджет города на 2023-2025 годы был сформирован на базе основных приоритетов Программы развития города.

«Основой уточнения бюджета стало динамичное развитие экономики в первом квартале текущего года. Краткосрочный экономический индикатор вырос на 23,9%. Драйверами роста экономики стали отрасли торговли (+29,4%), обрабатывающей промышленности (+24,5%), транспорта (+21,8%). Развитие экономики сопровождалось ростом поступлений в госбюджет на 32,1%. Представленное вам уточнение бюджета на сумму 265,4 млрд тенге проводится за счет формирования дополнительных доходов за первый квартал текущего года, внутреннего перераспределения бюджетных средств и свободных остатков прошлого года», - сказал аким.

По его словам, дополнительные средства направят на формирование транспортной инфраструктуры, модернизацию инфраструктуры ЖКХ, социальное обеспечение, развитие образования, здравоохранения, благоустройство и озеленение города.

Ерболат Досаев отметил, что по инициативе акимата и благодаря поддержке Главы государства, с 1 апреля с городского уровня районным акиматам передали дополнительно 15 функций. В рамках проводимой децентрализации полномочий и с учетом нынешнего уточнения бюджеты 8 районных акиматов на 2023 год увеличатся в 2,7 раз с 60,4 до 164,5 млрд тенге. Штатные численности районных акиматов увеличены на 152 единицы, из них новые – 56, переведены из городских управлений – 96.

«Благодаря данным мерам в районных акиматах появятся новые возможности и дополнительные финансовые ресурсы, улучшится скорость и качество принятия решений и повысится ответственность акимов районов перед населением», - добавил аким.

Ранее сообщалось, что маслихат утвердил новый генплан Алматы до 2040 года.



