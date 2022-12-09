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    Бюджет Алматы на 2023 год составил 1,2 трлн тенге

    9 Декабря 2022, 14:30

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Бюджет города Алматы на 2023 год составляет 1 трлн 258,2 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На внеочередной сессии депутаты маслихата утвердили бюджет города. Согласно ожидаемой оценке поступлений в бюджет по итогам 2022 года, рост прогноза доходов на 2023 год составит порядка 103%, без учета трансфертов.

    На что будут потрачены деньги в следующем году:

    - 776,6 млрд тенге на оплату труда учителей, медработников, закуп вакцин, социальную поддержку населения;

    - 230, млрд тенге на финансирование инфраструктурных проектов;

    - 207,2 млрд тенге на бюджетные изъятия;

    - 21,4 млрд тенге на обязательства в рамках ГЧП и погашение госдолга;

    - 22,5 млрд тенге на пополнение резерва акима города Алматы.

    По данным акимата, планируется строительство 10 государственных детских садов на 2520 мест, еще на 5000 мест будет размещен госзаказ в частных детских садах.

    На содержание 211 школ, 16 интернатных учреждений, 50 колледжей с общим охватом 337 тыс. учащихся запланировано 242,5 млрд тенге. Еще 2,2 млрд тенге предусмотрено на дополнительное образование 18 внешкольных организаций

    На переподготовку и повышение квалификации 2505 воспитателей, 3000 учителей школ, 150 управленческого персонала будет направлено 2,8 млрд тенге.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Экономика
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