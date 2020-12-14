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    Бытовые условия военнослужащих изучили в Семее

    14 Декабря 2020, 22:12

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ — В Семее изучили бытовые условия военнослужащих, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Семейского гарнизона РгК «Восток».

    Представители службы по организации работы с членами семей военнослужащих посетили их дома в гарнизоне. И, как правило, военнослужащий, у которого в доме царит гармония, созданы хорошие бытовые условия, добросовестно и с желанием выполняет свои воинские обязанности. В этой связи условия жизни военнослужащих изучаются не только командованием части, но и представителями службы по организации работы с членами семей военнослужащих.

    При проведении бесед с членами семей военнослужащих особое внимание обращается на устройство детей в детские сады и школы, соблюдение руководством воинской части регламента служебного времени, а также наличие задолженностей по кредитам. По результатам бесед готовится доклад командованию части и даются рекомендации по оптимальному решению выявленных проблемных вопросов.

    «При организации работы особое внимание уделяем молодым семьям, а также тем, кто недавно переехал в гарнизон. Все выявленные проблемы доводим до командования частей и следим за их решением, так как хорошие условия проживания помогают стойко переносить тяготы и лишения воинской службы», - отметила руководитель службы по организации работы с членами семей военнослужащих воинской части Семейского гарнизона Айнагуль Машратова.

    Автор:

    Руслан Шакабаев

    Восточно-Казахстанская область Армия Жилье
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