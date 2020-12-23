Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Туркестанская область

    Бытовую технику будут производить в Туркестанской области

    23 Декабря 2020, 09:14

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Миллион бытовой техники намерена ежегодно выпускать группа компаний Artel в Туркестанской области. Один из лидеров в сфере производства товаров бытовой техники и электроники в Центральной Азии успешно торгует кухонными плитами и многим другим в странах СНГ и городах Казахстана. А теперь и в Туркестанской области запустили новое производство, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

    Стоимость проекта - 85 млн долларов США.

    Заместитель акима Туркестанской области Меиржан Мырзалиев встретился с представителями группы компаний Artel. Он рассказал новым партнёрам об инвестиционном климате, экономических возможностях региона и пообещал всестороннюю поддержку со стороны акимата. Мырзалиев считает, что запускать такие проекты важно в контексте углубления сотрудничества между двумя странами.

    «Поистине, казахстанско-узбекистанское сотрудничество особенно важно для развития обоих государств. Начало тесным связям между странами уже положили главы двух государств, и теперь мы должны достойно продолжить это сотрудничество, которое основывается, в первую очередь, на дружеских отношениях», - отметил Меиржан Мырзалиев.


    Он подчеркнул, что запуск этого проекта послужит на благо импортозамещению бытовой техники в стране и развитию «экономики простых вещей».

    «Данное направление в соответствии с поставленной задачей Главы государства является приоритетным для акимата области», - сказал замакима.

    Компания Artel построит завод по производству кухонных плит, встраиваемой техники, штамповочных изделий и электрических водонагревателей в Туркестанской области. Проект реализуют в два этапа, что поможет создать более двух тысяч рабочих мест.

    Первый этап - запуск производства кухонных плит ежегодной мощностью 500 тысяч единиц бытовой техники к концу 2021 года.

    Второй этап - производство электрических водонагревателей к концу 2022 года.

    Реализацию проекта сопровождает Региональное агентство по привлечению инвестиций и развитию экспорта «Turkistan Invest». Оно будет идти по принципу «одного окна».

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Туркестанская область Промышленность Строительство Экономика Узбекистан
    Новости по теме
    Новости по теме
    Незначительный рост населения с наименьшими доходами зафиксирован в РК
    Более 2,3 трлн тенге составил дефицит бюджета в 2022 году – отчет Правительства
    Причины укрепления тенге по отношению к доллару назвали в Нацбанке
    Меры по обеспечению  дальнейшего роста экономики предложил Алибек Куантыров
    Популярное
    1 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    2 Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
    3 Шторм ожидается на большей части Казахстана
    4 Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
    5 Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
    Новости партнеров