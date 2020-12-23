Бытовую технику будут производить в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Миллион бытовой техники намерена ежегодно выпускать группа компаний Artel в Туркестанской области. Один из лидеров в сфере производства товаров бытовой техники и электроники в Центральной Азии успешно торгует кухонными плитами и многим другим в странах СНГ и городах Казахстана. А теперь и в Туркестанской области запустили новое производство, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

Стоимость проекта - 85 млн долларов США.

Заместитель акима Туркестанской области Меиржан Мырзалиев встретился с представителями группы компаний Artel. Он рассказал новым партнёрам об инвестиционном климате, экономических возможностях региона и пообещал всестороннюю поддержку со стороны акимата. Мырзалиев считает, что запускать такие проекты важно в контексте углубления сотрудничества между двумя странами.

«Поистине, казахстанско-узбекистанское сотрудничество особенно важно для развития обоих государств. Начало тесным связям между странами уже положили главы двух государств, и теперь мы должны достойно продолжить это сотрудничество, которое основывается, в первую очередь, на дружеских отношениях», - отметил Меиржан Мырзалиев.





Он подчеркнул, что запуск этого проекта послужит на благо импортозамещению бытовой техники в стране и развитию «экономики простых вещей».

«Данное направление в соответствии с поставленной задачей Главы государства является приоритетным для акимата области», - сказал замакима.

Компания Artel построит завод по производству кухонных плит, встраиваемой техники, штамповочных изделий и электрических водонагревателей в Туркестанской области. Проект реализуют в два этапа, что поможет создать более двух тысяч рабочих мест.

Первый этап - запуск производства кухонных плит ежегодной мощностью 500 тысяч единиц бытовой техники к концу 2021 года.

Второй этап - производство электрических водонагревателей к концу 2022 года.

Реализацию проекта сопровождает Региональное агентство по привлечению инвестиций и развитию экспорта «Turkistan Invest». Оно будет идти по принципу «одного окна».



