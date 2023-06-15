Быть или не быть: почему медики настаивают на запрете вейпов и бывают ли они безвредными

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В последнее время в обществе бурно обсуждается вопрос запрета реализации и продажи вейпов. Медицинское сообщество Казахстана не намерено рассматривать регулирование продажи вейпов и настаивает на запрете. Особенно медики вызывают обеспокоенность тем, что подростки и даже дети начинают курить вейпы, ссылаясь на то, что они безвредны для здоровья и как такого ущерба для организма не несут, как настоящие сигареты. О том, как в целом вейпы и электронные сигареты воздействуют на организм человека, корреспондент МИА «Казинформ» поговорила с заведующим отделением ЗОЖ Больницы Медцентра УДП РК Маратом Курмановым и с экспертом из Института парламентаризма.

Вейперы – новый тренд в современном обществе

«Когда на прилавках появились устройства для вдыхания пара, их представляли как безопасную альтернативу привычным никотиновым сигаретам. Эти устройства представлены в различном дизайне и размере: в виде коробочек с трубкой-насадкой или длинных цилиндров. Помимо электронных сигарет и мини-кальянов, продаются жидкости для заправки вейпов с различными ароматическими свойствами: со вкусом клубники, кофе, лимона, мармелада, бананового мусса, клубники со сливками, печенья с лимоном и ванильным кремом. В их составе содержатся глицерин, пропиленгликоль, и другие ароматические добавки. С виду вейп похож на ингалятор: внутри нагревается и закипает жидкость, а в результате образуется пар для вдыхания», - объяснил заведующий отделением ЗОЖ.

Таким образом, в обществе появился новый тренд. Новый вид курильщиков начали называть вейперами. Среди любителей электронных сигарет даже стали проводить соревнования, открывать специализированные заведения.

Типичные жертвы вейпинга

«Зачастую на вейпы переходят те, кто хочет бросить курить. Основной вред здоровью наносят канцерогенные вещества, содержащиеся в сигаретах. При этом некоторые курильщики ошибочно полагают, что негатив заканчивается на неприятном запахе табака и постоянных денежных тратах. В сентябре 2020 года в журнале Американской кардиологической ассоциации было опубликовано исследование об использовании электронных сигарет и вейпинговых продуктов. Ученые сравнили влияние разных ингаляций — пара с никотином и без него, а также табачного дыма в сравнении с обычным воздухом. Ни у одной из подопытных крыс, подвергшихся воздействию воздуха без примесей, не развился респираторный дистресс и иные заболевания. При этом 14 из 18 животных, получавших пар с примесями, начали страдать от затрудненного дыхания, у них отметили слышимые хрипы и отсутствие активности, одна крыса погибла», - рассказал Марат Курманов.

Как отметил врач, вейпинг способствует повышению артериального давления, вызывает дисфункции эндотелия и повышает риск развития инфаркта миокарда и инсульта. По словам спикера, типичными жертвами становятся молодые мужчины и женщины, в последнее время употреблявшие электронно-сигаретную технику и страдающие острым респираторным расстройством, включая такие симптомы, как одышка, дискомфорт в груди, кашель, лихорадка и усталость. «На рентгенографии пострадавших врачи обнаружили двусторонние легочные инфильтраты, а в результате гистологии выявили пневмонит, бронхиолит и альвеолярные повреждения», - добавил Марат Курманов.

«Попкорновая болезнь» от вейпа

Эксперт в области ЗОЖ также поделился исследованиями, проведенными в ряде зарубежных стран.

«В 2019 году у 17-летнего подростка из Канады диагностировали начальный облитерирующий бронхит — тяжелое респираторное заболевание, провоцирующее обструкцию бронхиол. Молодой человек курил вейп в течение нескольких месяцев до того, как почувствовал первые симптомы: одышку, тахикардию и сухой кашель.На момент постановки диагноза стоял вопрос о возможной трансплантации легких, но врачам удалось спасти пациента за счет вовремя назначенной терапии с высокими дозами кортикостероидов. Врачи тогда поставили заключение, что у этого пациента был тяжелый острый бронхиолит, возможно, связанный с травмой органов дыхания от вейпинга, с некоторыми особенностями, указывающими на последующий ранний облитерирующий бронхиолит», - поделился Марат Курманов.

По его словам, облитерирующий бронхит может развиваться по разным причинам, в том числе риски возникновения повышают ревматоидный артрит, последствия трансплантации органов и вирусные инфекции. Но чаще всего болезнь провоцирует ингаляция токсичных паров, в том числе диоксида серы, аммиака, хлора, хлороводорода и диацетила.

«Последний используется в ароматизаторах для электронных сигарет. Этот вид бронхита прозвали «попкорновой болезнью» после того, как были зафиксированы массовые случаи поражения легких у сотрудников производств попкорна для микроволновки. В нем также использовался масляный ароматизатор», - отметил эксперт в области ЗОЖ.

Влияние вейпа на организм подростков

Как подчеркнул Марат Курманов, некоторые виды жидкостей для вейпа содержат никотин, влияние которого на организм хорошо изучено. Он замедляет развитие мозга подростков, плохо влияет на память, концентрацию, самоконтроль и способность к обучению.

«Действительно, некоторые электронные сигареты выглядят как флешка, которую можно зарядить от компьютера и ноутбука, при этом уровень никотина в капсуле сопоставим с целой пачкой сигарет. От постоянного курения вейпа с безникотиновыми жидкостями человек может ощутить и другие побочные эффекты, в частности ослабление иммунитета, повреждение тканей легких и сердца, а также когнитивные нарушения», - пояснил Марат Курманов.

Вейп или сигареты: что опаснее

Сравнивая опасность вейпов и обычных сигарет, эксперт в области ЗОЖ привел в пример исследование 2019 года, опубликованное в журнале Американской кардиологической ассоциации.

«Их исследование подтверждает, что вред от электронных сигарет сопоставим с последствиями традиционного курения. Ученые сравнили уровень здоровья сосудов у курильщиков и вейперов. В эксперименте участвовали более 400 человек в возрасте 21–45 лет. Они сдали анализ для изучения образцов клеток артерий. Результаты были одинаковыми как у любителей обычных сигарет, так и у тех, кто предпочитал электронные. В обеих группах врачи отметили заметные повреждения кровеносных сосудов, низкий уровень кислорода в клетках и повышенную жесткость сосудистой стенки. Врачи утверждают, что электронные сигареты провоцируют риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, и поэтому вейп нельзя рассматривать как менее вредную альтернативу сигаретам с точки зрения воздействия на организм. Кроме того, ученые выявили низкий уровень молекул оксида азота в клетках вейперов. Этот показатель напрямую указывает на функции дыхания, а также иммунитет и сердечно-сосудистый гомеостаз», - объяснил Марат Курманов.

То есть вейпы, как и сигареты, негативно влияют не только на легкие, но и на другие системы организма и общее состояние здоровья. По мнению специалистов, электронные сигареты ни в коем случае не должны использовать дети, подростки и беременные женщины.

Бывает ли безвредные вейпы?

Когда в обществе затронулась тема запрета вейпов, некоторые утверждали, что вейпинг — это безопасная альтернатива курению. Однако исследования показывают, что это не так.

«Фактически, вейпинг, в том числе без никотина, может оказывать вредное воздействие на организм. Побочные эффекты часто зависят от вида жидкости, используемой в электронных сигаретах. Многие из ее ингредиентов имеют сертификат GRAS, то есть могут использоваться в пищевых целях. Однако в процессе курения они нагреваются, испаряются и могут оказывать токсическое воздействие на организм. Результаты исследования 2015 года показали, что при нагревании глицерина и пропиленгликоля в жидкостях для вейпов образуются соединения, выделяющие формальдегид. Вещество относится к канцерогенам группы 1, то есть может повышать риск развития рака. Кроме того, частые ингаляции могут вызывать сухость полости рта и горла, как и при курении обычных сигарет. И никотин здесь ни при чем. Как отмечают авторы исследования электронных сигарет в книге «Заболевания, вызванные табаком», вдыхание большого количества пропиленгликоля и глицерина может повреждать дыхательные пути. Они также указывают, что уровень этих химических веществ в электронной сигарете достаточно высок, чтобы вызвать раздражение слизистой уже после одной затяжки», - объяснил врач.

Вейпы вызывают желание попробовать другие более тяжелые виды табачных изделий

По мнению эксперта Центра судебной системы и правоохранительных органов Института Парламентаризма при УДП РК Нуртая Имангалиева, имеющиеся на сегодня фактические данные указывают на то, что эта продукция вредна, вызывает сильную зависимость, и «желание попробовать» другие более тяжёлые виды табачных изделий.

«Кроме того, синтетический никотин содержит никотин и другие токсичные вещества, которые вредны не только для курящих, но и для тех, кто находится рядом и подвергается воздействию паров. Токсичный состав ароматизированных жидкостей электронных систем потребления не изучен до конца и также не раскрывается производителем. Следует отметить, что этому способствует маркетинговая поддержка, организованная производителями ЭСП (сорт синтетического никотина), которая делает процесс привлекательным, особенно для детей и молодёжи, наделяя вредные вещества «ореолом взрослости». Доступность вейпов и наполнителей к ним в магазинах по цене около 2000 тенге, способствует распространению в школах моды на употребление ЭСП никотина. По некоторым данным, рост употребления вейпов среди подростков и молодежи начиная с 2014 года более чем в 3 раза», - отметил эксперт.

По его словам, имеются прецеденты, когда дети младших классов находят использованные вейпы и докуривают их.

«Всемирная организация здравоохранения призывает государства ограничить рекламу ЭСП никотина, чтобы молодые, некурящие люди «не становились мишенью» маркетологов. В 2021 году данные об электронных системах доставки никотина впервые были включены в доклад Всемирной организации здравоохранения «О глобальной табачной эпидемии». Согласно этому документу, их продажа запрещена в 32 странах с охватом населения 2,4 млрд. человек. К примеру:

- Азия: (Таиланд, Камбоджа, Ливан, Филиппины, Вьетнам, Индия, Сингапур, Тайвань, Индонезия, Гонконг, Малайзия, Турция, Катар, Оман, Иордания);

- Европа (Дания, Норвегия);

- Америка (Уругвай, Аргентина, Бразилия, Панама, Мексика, Канада, некоторые штаты США);

- Африка (Гамбия, Эфиопия, Уганда) и Австралия.

Еще 79 стран с население около 3,2 млрд. человек приняли те или иные законодательные меры, направленные на регулирование их оборота», - отметил Нуртай Имангалиев.

Эксперт также привел данные Минфина касательно реализации и продажи вейпов в стране.

«Согласно сведениям Министерства финансов Республики Казахстан, рынок с 2020 года ЭСП/вейпов вырос в 300 раз. Сверхприбыль с каждого вейпа составляет от 6 долларов и выше, в зависимости от его вида. Для того, чтобы защитить детей и молодёжь от никотиновой зависимости, большинство государств-членов ЕАЭС предпринимают строгие меры по регулированию никотиновой продукции, такие как запрет оптовой и розничной торговли никотинсодержащими изделиями, предназначенными для жевания, сосания, нюхания и любого другого применения. В конце прошлого года прошло общественное рассмотрение технического регламента ЕАЭС на никотинсодержащую продукцию по которому предлагается регулировать продажу ЭСП никотина в России, Казахстане, Беларуси, Киргизстане, Армении. В настоящее время в Мажилисе Парламента рассматривается законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам здравоохранения». В рамках обсуждения законопроекта депутаты предлагают усилить меры государственного контроля данной продукции. Следует также отметить, что Казахстан входит в Рамочную Конвенцию Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака», - добавил он.