Быть честными призвали молодежь в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – «Біз адалмыз! Біз бақыттымыз!», под таким лозунгом в Уральске в рамках проекта «Адалдык аланы» прошла антикоррупционная акция, проведенная в парке культуры и отдыха, по инициативе антикоррупционной службы ЗКО и акимата города Уральска, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Горожане и гости города фотографировались с волонтерами, которые держали в руках таблички со словами – «Я за общество без коррупции!», «Если хочешь быть счастливым – будь честным!» и другими антикоррупционными лозунгами. Активное участие здесь, конечно, проявила молодежь.

«По роду своей деятельности мы делаем все возможное для того, чтобы очистить город от паутины коррупции. Но, самое главное, в этом деле – профилактика. Наша цель – пробудить в жителях любовь к нашему городу, чтобы каждый осознал, что быть честным – это жить в ладу со своей совестью и сердцем. Планируем подготовить мотивационный социальный ролик, где будут запечатлены все яркие моменты жизни нашего Уральска, – отметил первый заместитель руководителя антикоррупционной службы ЗКО Самет Нурдаулет.

Специалист областного молодежного ресурсного центра Алина Семгалиева подчеркнула, что такого рода акции призывают население обратить особое внимание на коррупцию в обществе и осознать, что за коррупционные правонарушения следует наказание, сформировать нулевую терпимость к проявлениям коррупции и способствовать снижению ее уровня.

«Сегодня активно проявила себя молодежь, это радует. Молодые люди еще только формируют свое мировоззрение, систему ценностей, которые во многом зависят от того, что происходит вокруг. От жизненных ценностей современной молодежи будет зависеть то, как будет развиваться наше государство в будущем, что будет происходить в нашей стране, регионе, городе», – сказала А. Семгалиева.