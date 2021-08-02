Была ли оказана психологическая поддержка Эльмире Сыздыковой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Была ли оказана психологическая поддержка Эльмире Сыздыковой? На этот вопрос в ходе онлайн пресс-конференции «О женской борьбе на Олимпиаде в Токио» ответила вице-президент Казахстанской федерации вольной, греко-римской и женской борьбы, серебряный призер Олимпиады в Рио Гюзель Манюрова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Безусловно. Она достаточно опытный спортсмен, уже готовилась к Олимпийским играм и знает, как готовиться. Она знает, как психологически нужно подходить. Для этого с ней работает психолог в команде, поехал личный тренер, который поддерживает психологически, нахожусь я. Много людей в штабе поддерживают и оказывают психологическую помощь и разгрузку спортсмену. Иногда где-то шутят, стараются отвлечь. Психологически Эльмира устойчивый спортсмен», - отметила Гюзель Манюрова.

Ранее она прокомментировала, что помешало Эльмире Сыздыковой победить на Олимпиаде.

Она также отметила, что Эльмира Сыздыкова в этом году несколько месяцев назад на чемпионате Азии в Алматы обыграла кыргызскую спортсменку. «Мы все очень обрадовались. Наверное, сказалась победа, которая пошла не на пользу. Наверное, Эльмира недооценила кыргызскую спортсменку. Иногда поражение приносит больше пользы перед Олимпийскими играми, чем победа. Очень хорошо тактически подготовилась она. Эльмира практически ничего не смогла сделать из своего арсенала. С питанием, режимом и весом все было в порядке. Эльмира – дисциплинированный спортсмен. Она понимает ответственность, всю серьезность мероприятия. Целенаправленно готовилась. Она сделала все, что смогла, но до победы этого не хватило. Если посмотрите дальше, кыргызская чемпионка легко разобралась с олимпийской чемпионкой Рио-де-Жанейро. И Эльмира, и российская спортсменка Наталья Воробьева перешли с весовой категорией 68 в 76 кг. Здесь немножко другие физические кондиции. Думаю, что это сказалось – недостаток физики в весе. Немножко не хватило физически», - добавила Гюзель Манюрова.