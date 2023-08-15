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    Был участковым – МВД о происшествии в цветочном магазине в Шымкенте

    15 Августа 2023, 11:58

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев прокомментировал инцидент в цветочном магазине в Шымкенте. Спикер подтвердил, что устроивший дебош человек был участковым полицейским, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «О случившемся также как и вы узнали из социальных сетей. Началась проверка. Возбуждено уголовное дело по его поведению. Я могу подтвердить, что это не сотрудник прокуратуры. Подтверждаю, что человек, который завладел цветами, на тот момент действительно являлся участковым инспектором», - заявил Марат Кожаев.

    Напомним, что видео из цветочного магазина «Romantic» вызвало большой общественный резонанс. На видео, мужчина в белой футболке берет со стола ножницы и направляется в сторону продавца цветов. На втором видео другой гражданин набросился с оскорблениями на флориста и забрал из магазина букет цветов.

    В ходе разбирательств было установлено, что один из нападавших - бывший сотрудник Каратауского РУП, уволенный из рядов полиции.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Борьба с преступностью Видео МВД РК Шымкент Общество полиция
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