Был участковым – МВД о происшествии в цветочном магазине в Шымкенте

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев прокомментировал инцидент в цветочном магазине в Шымкенте. Спикер подтвердил, что устроивший дебош человек был участковым полицейским, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«О случившемся также как и вы узнали из социальных сетей. Началась проверка. Возбуждено уголовное дело по его поведению. Я могу подтвердить, что это не сотрудник прокуратуры. Подтверждаю, что человек, который завладел цветами, на тот момент действительно являлся участковым инспектором», - заявил Марат Кожаев.

Напомним, что видео из цветочного магазина «Romantic» вызвало большой общественный резонанс. На видео, мужчина в белой футболке берет со стола ножницы и направляется в сторону продавца цветов. На втором видео другой гражданин набросился с оскорблениями на флориста и забрал из магазина букет цветов.

В ходе разбирательств было установлено, что один из нападавших - бывший сотрудник Каратауского РУП, уволенный из рядов полиции.